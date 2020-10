EasyToys staat plaats op shirts voor jonge Emmen-fans af aan dierentuin

„EasyToys vond de suggestie van de club om Wildlands op de shirts te zetten een prachtig idee en gunt de Emmer dierentuin ruimte op de voetbalshirts voor de jeugd nu het park zo zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis”, zo meldt FC Emmen.

Beide partijen waren al sinds de eerste gesprekken van mening dat een goede doel op de jeugdshirts gepast was. Zo werd dat ook in het plan van aanpak dat richting de KNVB ging beschreven. Toch weigerde de bond aanvankelijk om EasyToys toe te staan als shirtsponsor. Uiteindelijk werd dat besluit teruggedraaid.

CEO Eric Idema van EasyToys is zelf afkomstig uit Emmen en is trots dat het de dierentuin kan helpen. „Ik vind dat we iets terug moeten doen voor bedrijven die zwaar de dupe zijn door corona. Wildlands is een begrip in de regio en we geven ze graag een extra steuntje in de rug in deze voor hen zware tijden. Het is een stukje burenhulp, of naoberschap, zoals wij dat hier noemen.”

Wildlands, dat al enkele maanden dicht moest, lijdt door de coronacrisis een miljoenenverlies en moet als gevolg ook reorganiseren. Momenteel mag het park 5000 bezoekers per dag verwelkomen. Voor corona lag dat aantal twee keer zo hoog.

„Ons dierenpark is altijd supporter geweest van FC Emmen en daarom zijn we er ook trots op om nu op de shirts van de jeugd te staan”, reageert directeur Erik van Engelen. “We zijn dankbaar dat FC Emmen en EasyToys aan Wildlands dachten toen de ruimte op de jeugdshirts beschikbaar werd gesteld. Het is hartverwarmend om te zien dat bedrijven in deze moeilijke periode aan elkaar denken.”