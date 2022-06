Jumbo-ploegleider Zeeman test positief voor Tour-start, meer coronagevallen in peloton

Zeeman trok voor de Tour, die vrijdag start in Kopenhagen, met de ploeg naar Tignes voor een hoogtestage. De vraag is dus of er geen anderen zullen volgen, en niet alleen binnen Jumbo. Veel renners trokken per vliegtuig naar Denemarken met veel andere passagiers aan boord die geen mondkapje droegen.

Na de Ronde van Zwitserland, waar zo’n beetje het halve peloton wegens een besmetting naar huis ging, vertelde Zeeman dat de angst toenam richting de Tour. „Hier in de groep merk ik ook dat iedereen schrikt van het coronavirus dat weer wild om zich heen slaat”, liet hij destijds optekenen.

„Ik denk dat het alle teams zorgen baart, vooral ook omdat je in heel Europa ziet dat de coronacijfers fors toenemen. Gelukkig blijven de ziekenhuisopnames beperkt, waardoor de samenleving in ieder geval niet weer helemaal ontwricht wordt. De afgelopen maanden werd er tijdens de wedstrijden soms een week niet getest, maar nu dat wel gebeurt, zie je meer gevallen. En in de Ronde van Frankrijk zal er ook op alle rustdagen een testmoment zijn voor iedereen.”

Op social media liet Zeeman weten dat hij hoopt zich snel weer bij de ploeg te voegen. In principe is hij weer welkom wanneer Zeeman negatief test.

Hirschi vervangt met corona besmette Trentin in Tour

UAE Team Emirates heeft Matteo Trentin moeten terugtrekken voor de Tour de France. De Italiaan heeft een coronabesmetting opgelopen, zo meldt de ploeg woensdag, twee dagen voor de start van de Tour in Kopenhagen. De Zwitser Marc Hirschi is opgeroepen als vervanger.

Trentin voelt zich goed en heeft volgens de ploeg van de Sloveense kopman en Tourfavoriet Tadej Pogacar geen symptomen van Covid-19. Hij is de tweede renner die kort voor de Tour door corona van de startlijst moet worden gehaald. Eerder verdween de Belg Tim Declercq uit de Tour-ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl.

Goldstein mist Tour na nauw contact met iemand met coronavirus

De Canadese wielrenner Guillaume Boivin vervangt Omer Goldstein in de Tourselectie van Israel-Premier Tech. De Israëlische wielrenner wordt uit de ploeg gelaten nadat hij in nauw contact is geweest met een met corona besmet persoon. De ploeg meldde ook dat sportief manager Rik Verbrugghe positief had getest op het coronavirus.

Verbrugghe legde de positieve test af terwijl hij onderweg was naar Kopenhagen, waar hij zich zou aansluiten bij de ploeg van onder anderen de Deen Jakob Fuglsang, de Canadees Michael Woods en de Britse viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Hij gaat nu naar huis en zal terugkeren bij de ploeg zodra dat veilig is.

Daryl Impey uit dezelfde ploeg was begin deze week ook in nauw contact geweest met een positief getest persoon. De Zuid-Afrikaan heeft zich ook nog niet in de teambubbel gemeld en ontbreekt ook tijdens de teampresentatie in Kopenhagen woensdagavond. Pas donderdag beslist de ploeg of hij kan aansluiten en kan starten op vrijdag in de openingstijdrit van de Tour de France.

Astana heeft Samuele Battistella vervangen in de Tourselectie. De Italiaan heeft positief getest op het coronavirus. In zijn plaats gaat vrijdag de Belarus Aleksandr Riaboesjenko van start in Kopenhagen.