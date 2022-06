Jumbo-ploegleider Zeeman test positief voor Tour-start: ’Team leiden van achter computer’

Zeeman trok voor de Tour, die vrijdag start in Kopenhagen, met de ploeg naar Tignes voor een hoogtestage. De vraag is dus of er geen anderen zullen volgen, en niet alleen binnen Jumbo. Veel renners trokken per vliegtuig naar Denemarken met veel andere passagiers aan boord die geen mondkapje droegen.

Na de Ronde van Zwitserland, waar zo’n beetje het halve peloton wegens een besmetting naar huis ging, vertelde Zeeman dat de angst toenam richting de Tour. ,,Hier in de groep merk ik ook dat iedereen schrikt van het coronavirus dat weer wild om zich heen slaat”, liet hij destijds optekenen.

,,Ik denk dat het alle teams zorgen baart, vooral ook omdat je in heel Europa ziet dat de coronacijfers fors toenemen. Gelukkig blijven de ziekenhuisopnames beperkt, waardoor de samenleving in ieder geval niet weer helemaal ontwricht wordt. De afgelopen maanden werd er tijdens de wedstrijden soms een week niet getest, maar nu dat wel gebeurt, zie je meer gevallen. En in de Ronde van Frankrijk zal er ook op alle rustdagen een testmoment zijn voor iedereen.”

Op social media liet Zeeman weten dat hij hoopt zich snel weer bij de ploeg te voegen. In principe is hij weer welkom wanneer Zeeman negatief test.