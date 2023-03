Alcaraz wint Indian Wells en is weer nummer 1 van de wereld, Rybakina zegeviert bij vrouwen

Voor beide tennissers was het de eerste keer dat zij in de finale van Indian Wells stonden. Alcaraz beleefde een droomstart door meteen al in de tweede game de service van Medvedev te breken. Die break hield hij daarna vast. In zijn eigen servicegames verloor hij gedurende de hele eerste set zelfs maar zes punten.

De als 5e geplaatste Medvedev, die recent nog de toernooien van Rotterdam, Doha en Dubai won, had ook in de tweede set geen antwoord op het spel van Alcaraz. Opnieuw werd hij meteen gebroken, op love nog wel, waarna Alcaraz ook zijn eigen servicegame op love wist te winnen. De Spanjaard brak de service van Medvedev vervolgens nog een keer en denderde door naar 4-0. Daarna was de spanning definitief uit de wedstrijd.

Op 5-2 serveerde de Spanjaard de partij uit. Hij toonde zich na afloop zeer gelukkig met zijn overwinning. „Daniil haalde duidelijk niet zijn beste niveau”, gaf Alcaraz toe. „Maar ik ben erg blij met mijn prestatie en hoe ik dit toernooi heb gespeeld.”

Alcaraz werd vorig jaar al de jongste nummer 1 van de wereld ooit na zijn zege op de US Open. Hij was er vanaf november vorig jaar een paar maanden uit vanwege spierblessures. Maar sinds februari is hij weer helemaal terug. Alcaraz won sinds zijn terugkeer op de baan ook al het toernooi van Buenos Aires en bereikte de finale in Rio de Janeiro.

Elena Rybakina. Ⓒ ANP/HH

Rybakina neemt revanche op Sabalenka

Bij de vrouwen schreef Elena Rybakina het WTA-toernooi van Indian Wells op haar naam. De mondiale nummer 10 van de wereld was in twee sets te sterk voor Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland: 7-6 (11) 6-4.

Sabalenka had Rybakina eerder dit jaar nog van de titel afgehouden op de Australian Open. De 23-jarige Kazachse, vorig jaar winnares van Wimbledon, had op weg naar de finale in Indian Wells, net als tijdens het grandslamtoernooi in Melbourne, de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uitgeschakeld. Deze keer kon ze die zege ook een vervolg geven in de finale en won zo haar vierde titel.