Rybakina neemt revanche op Sabalenka en wint Indian Wells

Sabalenka had Rybakina eerder dit jaar nog van de titel afgehouden op de Australian Open. De 23-jarige Kazachse, vorig jaar winnares van Wimbledon, had op weg naar de finale in Indian Wells, net als tijdens het grandslamtoernooi in Melbourne, de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uitgeschakeld. Deze keer kon ze die zege ook een vervolg geven in de finale en won zo haar vierde titel.

In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) wordt nog de mannenfinale op Indian Wells gespeeld. Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev nemen het daarin tegen elkaaar op. Als Alcaraz wint, is hij de nieuwe nummer 1 van de wereld.