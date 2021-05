Oranje wacht op (prik)beurt

„De KNVB ziet zeker voordelen in een vaccinatie voor spelers en staf, voorafgaand aan EURO2020”, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Het toernooi dat vanwege de coronacrisis een jaar is uitgesteld, begint op 11 juni met Turkije-Italië.

Ook de Italiaanse voetballers krijgen met voorrang een vaccin. En in Nederland zijn de Olympiërs, die naar de Spelen in Tokio gaan, reeds gevaccineerd. De KNVB kijkt daarom nu hoopvol richting Den Haag. Zeker, omdat het vaccinatieprogramma op stoom is gekomen en er binnen afzienbare tijd nog veel meer prikken per week worden gezet.

„Wij zijn natuurlijk afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins en de keuzes van onze overheid, omdat zij bepalen op welk moment bepaalde groepen kunnen worden gevaccineerd”, stelt de voetbalbond zich via de woordvoerder bescheiden op.

Bekijk ook: Frank de Boer ziet belangrijke rol voor Ruud van Nistelrooij

Overigens hebben de werkgevers van de Oranje-spelers, zodra de vaccins beschikbaar zijn, de beslissende stem. „Voor de voetballers van het Nederlands elftal geldt dat een groot deel in het buitenland woont, wat een collectieve vaccinatie ingewikkeld maakt. Om die reden is al in een eerder stadium besloten het initiatief bij de clubs neer te leggen”, aldus de KNVB.

„Ons streven is wel om op dit vlak een zo gelijk mogelijk sportief speelveld te creëren tijdens het EK tussen landen onderling.”