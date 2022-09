Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Voetballers zien op WK voor het eerst via app hun topsnelheden

15.03 uur: Voetballers kunnen in Qatar voor het eerst op een WK via een app zien hoe hard zij tijdens een wedstrijd hebben gesprint en hoeveel kansen ze hebben gecreëerd. Wereldvoetbalbond FIFA heeft die applicatie samen met spelersvakbond FIFPro ontwikkeld. Voetballers hadden aangegeven dat zij graag makkelijk toegang tot deze gegevens zouden willen.

De voetballers kunnen ook de voor hen belangrijke momenten uit wedstrijden terugzien vanuit meerdere camerastandpunten. Verder krijgen zij foto’s van zichzelf tijdens de wedstrijd en krijgen zij onder meer inzicht in hoeveel druk ze op tegenstanders hebben gezet en hoeveel sprints ze hebben afgelegd.

Het WK begint op 20 november. Nederland speelt in de groepsfase tegen gastland Qatar, Ecuador en Senegal.

Makkelie fluit Engeland - Duitsland in Nations League

13.11 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie fluit de laatste wedstrijd in groep 3 van de Nations League, tussen Engeland en Duitsland. Die wedstrijd is maandag op Wembley in Londen.

Makkelie krijgt voor de kraker in Engeland assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Sander van der Eijk is de vierde official, meldt voetbalbond UEFA.

De 39-jarige scheidsrechter floot vorig jaar in het Engelse stadion de halve finale van het EK tussen Engeland en Denemarken.

In de groep leidt Hongarije verrassend met 7 punten uit vier duels. Duitsland staat tweede met 6 punten. Europees kampioen Italië heeft 5 punten en Engeland 2. Duitsland speelt vrijdagavond eerst nog tegen Hongarije. Italië ontvangt Engeland.