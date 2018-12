Davies met Ducati op pole, derde startrij Van der Mark

Chaz Davies Ⓒ EPA

Chaz Davies start in race 1 van de WK Superbikeronde op het circuit van Imola vanaf de pole positie. De Brit was met zijn Ducati Panigale de snelste in de Superpole 2. Voor Michael van der Mark zat er niet meer in dan een negende tijd, waardoor de Rotterdammer met zijn Pata Yamaha YZF-R1 naar de derde startrij werd verwezen.