Max Verstappen pakt pole en start sprintrace vooraan

Verstappen was met zijn tijd van 1.04,984 slechts 29 duizendsten van een seconde sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc. Ook diens teamgenoot Carlos Sainz zat nog binnen een tiende van Verstappen. Voor de Nederlander is het zijn derde pole van het jaar, maar in zowel Imola als Montreal gebeurde dat in de regen. Nu was het droog.

In Q1 werden veel tijden geschrapt, vanwege het overschrijden van de baanlimiet in met name bocht 10. Ook Verstappens eerste, getimede rondje werd geannuleerd. Uiteindelijk noteerde de Nederlander in die ’heat’ de derde tijd, achter Leclerc en Sainz. Q1 bleek het eindstation voor de nog altijd worstelende Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Nicholas Latifi en Sebastian Vettel.

In Q2 moest Verstappen alleen Leclerc voor zich dulden, die net iets sneller was. Lewis Hamilton noteerde daarin de derde tijd. Pierre Gasly, Alex Albon, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Lando Norris vielen af na die omloop. Onder anderen beide Haas-coureurs, Kevin Magnussen en Mick Schumacher, plaatsten zich dus voor de beslissende serie.

Crashes Mercedes

In die serie ging Verstappen direct goed van start met de snelste ronde. Een crash van nota bene Hamilton, in bocht 7, legde de kwalificatie enige tijd stil. Dat juist de zevenvoudig wereldkampioen crashte zorgde voor flink wat gejuich bij de vele Nederlandse fans. Hamilton leek tot die fout op weg naar een sterk resultaat in de kwalificatie.

Nadat de baan weer was vrijgegeven, ging het vrijwel direct weer mis. Dit keer bij Hamiltons teamgenoot George Russell, die bij het ingaan van de laatste bocht de achterkant van zijn Mercedes verloor en achterstevoren de bandenstapel in knalde.

Verstappen leek eventjes een pas op de plaats te moeten maken in zijn allerlaatste ronde, want hij was in de eerste twee sectoren langzamer dan in de ronde ervoor. Dankzij de snelste laatste sector hield hij de Ferrari’s toch achter zich.

