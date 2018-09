PSV gaat 'grote internationale samenwerking' aan

Aeromexico is tot medio 2019 als sponsor verbonden aan PSV, dat eind 2017 voor het eerst in contact kwam met de luchtvaartmaatschappij tijdens de oefenwedstrijd tegen Pachuca. Bij dat duel, dat onderdeel uitmaakte van de transfer van Hirving Lozano naar PSV, was Aeromexico als wedstrijdsponsor actief.

Frans Janssen, commercieel directeur van PSV, is in zijn nopjes met de gesloten deal. "Sinds het begin van deze eeuw onderhoud PSV warme banden met het Midden-Amerikaanse land, getuige de komst van verschillende internationals als Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Andrés Guardado en Héctor Moreno. Met Hirving Lozano hebben we op dit moment opnieuw één van de vaandeldragers van het Mexicaanse voetbal in de selectie. Daar spelen wij nu ook commercieel op in."