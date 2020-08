Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond nog niet tevreden over VAR

Die cijfers liet Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van de KNVB, donderdag zien bij een toelichting op de spelregelaanpassingen voor komend seizoen.

Bij de 58 keer dat er werd ingegrepen leverde het VAR-advies 51 maal een juiste beslissing op. In 1 geval bleef er twijfel bestaan en 6 keer leverde het VAR-advies niet de juiste beslissing op. In 47 gevallen ging de scheidsrechter naar de kant om te kijken naar de beelden, een zogenoemd ’On field review’.

Bij de 232 gespeelde wedstrijden greep de videoscheidsrechter 20 keer onterecht niet in. In 8 gevallen bleef er twijfel over de juistheid van de beslissing van de arbitrage.

„Het lijkt erop dat het aantal gemaakte fouten iets minder is dan vorig seizoen”, aldus Van Egmond. „Maar daar moeten we voorzichtig in zijn. Er is 20 keer onterecht niet ingegrepen, dus daar mogen we nog niet tevreden over zijn.”

De fouten die gemaakt worden, zitten vooral bij strafschopmomenten, liet Van Egmond zien. Zo bleef in de Eredivisie 11 keer advies van de VAR uit waardoor onterecht geen strafschop werd gegeven. In 4 gevallen was er twijfel of de videoscheidsrechter had moeten adviseren. 19 strafschoppen werden terecht toegekend dankzij de VAR.

Ook bij het wel of niet geven van rode kaarten is verbetering te behalen. 7 keer bleef advies van de videoscheidsrechter ten onrechte uit in een rode kaartsituatie. 12 rode kaarten werden na VAR-advies terecht gegeven.

De cijfers komen volgens Van Egmond in grote lijnen overeen met de cijfers uit andere landen.

Strafschoppen

Van Egmond vermoedt dat er vanaf komend seizoen meer strafschoppen in het betaalde voetbal opnieuw genomen moeten worden. Hij baseert zich daarbij op veranderde spelregels, onder meer over te vroeg inlopen en hands, en de steeds beter wordende technologie voor de videoscheidsrechters.

In Zeist liet Van Egmond enkele strafschoppen uit het verleden zien waar toen nog niemand op- of aanmerkingen op had. Maar nu wordt een strafschop bijvoorbeeld opnieuw genomen als een van de andere spelers bij het nemen van de penalty te vroeg inloopt en al met één hele voet in het zestienmetergebied staat op het moment dat de bal nog moet worden geschoten. Met dank aan de videoscheidsrechter is dat heel goed waar te nemen.

De belangrijkste spelregelwijzigingen zijn vanaf komend seizoen zichtbaar bij hands. Het bovenste deel van de arm, eigenlijk het verlengde van de schouder, wordt niet meer gezien als hands.