Peter Bosz houdt tienertalent Florian Wirtz aan boord

Wirtz, 17 jaar pas, vierde zijn Bundesliga-debuut in mei en werd al snel de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Dat record moest hij onlangs wel afstaan aan Dortmund-sensatie Youssoufa Moukoko.

„Florian heeft onze verwachtingen in zijn eerste jaar bij de selectie ruim overtroffen”, zei manager Rudi Völler. „Het vertrouwen dat hij uitstraalt in de Bundesliga en in onze duels in de Europa League is indrukwekkend. Als deze ontwikkeling zich doorzet dan wacht Florian een geweldige carrière.”

Wirtz heeft het naar zijn zin bij de ploeg van Bosz. „Hoe de technische staf en de selectie mij hebben opgenomen en hoe de clubleiding zich om mij bekommert, dat vind ik heel indrukwekkend. Ik speel bij een superploeg en ik geloof er heilig in dat we samen iets kunnen winnen.”