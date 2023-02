Premium Het beste van De Telegraaf

Groningen-iconen vrezen voor degradatie: ’Goede serie neerzetten nergens op gebaseerd’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Ook tegen Volendam ging het mis voor FC Groningen Ⓒ ANP/HH

GRONINGEN - Er gaat niets boven Groningen. Op zeventien Eredivisie-clubs na. Dat is hartverscheurend voor eenieder met groen-wit bloed en Groningse iconen als Jan van Dijk, Joop Gall en Henny Meijer in het bijzonder. Het grootste onheil sinds 1998, met degradatie naar de Eerste Divisie, lijkt veel dichterbij dan wordt beseft of geloofd. Wat moet er gebeuren om dit in de resterende vijftien duels alsnog af te wenden?