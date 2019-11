Koeman moet in aanloop naar EK kaarsjes opsteken

Ryan Babel wordt eruit gehaald door Ronald Koeman. Ⓒ Reuters

BELFAST - Ronald Koeman heeft zijn missie volbracht en Oranje naar het EK van 2020 geloodst. Maar in de aanloop naar het eindtoernooi moet de bondscoach kaarsjes opsteken en bidden en hopen dat Memphis Depay heel blijft. Zonder de steraanvaller, zo bleek in Noord-Ierland (0-0) na Wit-Rusland-uit opnieuw, is het Nederlands elftal kwalitatief vele malen minder en een groot deel van zijn dreiging kwijt.