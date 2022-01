Eredivisie-directeur Jan de Jong: ’Het is niet meer uit te leggen waarom onze stadions dicht moeten blijven’

„We hebben perspectief nodig, we willen weten waar we aan toe zijn. De beslissingen van het kabinet moeten altijd uitlegbaar en verdedigbaar zijn, draagvlak hebben en uitgaan van het gelijkheidsprincipe”, zegt De Jong. „Dat geldt nu vaak niet meer. Zie ook de recente oproep van de burgemeesters.”

Noodkreet

De clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie brachten vorige week vlak voor de laatste persconferentie van het kabinet een statement naar buiten, met als boodschap: de stadions moeten én kunnen open voor publiek. Het was volgens De Jong een ’noodkreet’ en niet zozeer een dreigement. „We kiezen de koninklijke weg. Door niet afgelopen weekeinde al de deuren open te zetten en ook niet dit weekeinde of de week erna. We hopen wel dat we meegenomen worden in de verruiming en perspectief krijgen. Gebeurt dat niet, dan is het uiteindelijk aan een club zelf of die demonstratief open gaat of niet.”

Vooruitlopend op de nieuwe persconferentie van dinsdag zijn heel wat clubs in gesprek met hun burgemeester om over mogelijke heropening te praten. MVV Maastricht kondigde al aan op 4 februari tegen VVV-Venlo sowieso de poorten te openen, ongeacht wat het kabinet beslist over het verbod op publiek bij sportwedstrijden.

„Iedereen vult het op z’n eigen manier in, maar ik zit hier als belangenbehartiger voor de sector als geheel”, aldus De Jong. „Er moet erkenning komen voor het betaalde voetbal, een sector waar jaarlijks meer dan 2,1 miljard euro in omgaat. Voor 8 miljoen Nederlanders zijn wij ook ’cultuur’, we zijn hun belangrijkste en grootste hobby. Het is niet meer uit te leggen waarom onze stadions dicht moeten blijven.”

Perspectief

De Jong ziet in omringende landen de stadions wel vol zitten. „Met de Fieldlabs hebben we vorig jaar aangetoond dat wij op een veilige manier toeschouwers kunnen ontvangen, dat is wetenschappelijk bewezen. Die Nederlandse Fieldlab-resultaten worden nu in het buitenland gebruikt om daar wel voetbalfans toe te laten. Hoe ironisch is dat? Van ons belastinggeld”, aldus de directeur.

„Voetbal is cultureel erfgoed en een van de visitekaartjes van Nederland in het buitenland. Geef ons dus perspectief. Het sluiten van de stadions heeft vorig jaar geleid tot een extra verlies van 100 miljoen euro, de loyaliteit van supporters wordt maximaal op de proef gesteld. Voor iedere stad is een bvo een ongelooflijk belangrijk uithangbord. Om zo’n uithangbord te blijven, is het wel prettig dat ze ook kunnen blijven bestaan. Het voetbal kan z’n eigen broek ophouden, maar dan moeten we wel publiek kunnen ontvangen.”

KNVB: competitie in amateurvoetbal moet begin februari starten

De competities in het amateurvoetbal moeten uiterlijk over twee weken weer worden opgestart. Gebeurt dat niet, dan is het lastig om het seizoen bijtijds en op een normale manier af te ronden. Dat meldt voetbalbond KNVB vrijdag in een oproep aan het kabinet.

Eind november speelden amateurclubs de laatste competitiewedstrijden. Vanwege de nieuwste coronamaatregelen was voetballen daarna niet meer mogelijk. Clubs die een hele competitie spelen (van september tot en met juni) hebben nog een flink deel van de wedstrijden af te werken. In de tweede divisie staan IJsselmeervogels en De Treffers pas op 11 van de in totaal 34 te spelen wedstrijden. Ook voor teams die een halve competitie spelen (februari tot en met juni) is snel beginnen belangrijk om op tijd klaar te zijn.

„De competities in het veld- en zaalvoetbal kunnen nog op een normale manier worden uitgespeeld, mits we deze in het weekend van 5 en 6 februari mogen hervatten”, meldt de KNVB. „Je schrijft je niet in bij een voetbalvereniging om doelloos een bal over te schieten, je wil wedstrijden spelen. Die extra meters op de training zijn geen enkel probleem omdat je later voor je team de overwinning uit het vuur wil slepen. Andersom geredeneerd: hoe lang blijft trainen leuk als er geen competitie is om voor te trainen? Sommige van onze leden hebben hun voetbalschoenen vanwege de lockdowns in de afgelopen twee jaar aan de wilgen gehangen.”

Vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bijeen. Dinsdag geven premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers een persconferentie. „We hebben de hoop dat er ruimte is om te versoepelen”, zei Rutte donderdag.