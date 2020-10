Weer steun Guardiola voor Agüero die grensrechter bij nekvel pakte

Op beelden was duidelijk te zien dat Agüero tijdens het duel met Arsenal Sian Massey-Ellis - de grensrechter in kwestie - bij haar nek pakte nadat zij een inworp toewees aan Arsenal. Het incident begon op social media een eigen leven te leiden. De Argentijn kreeg bakken met kritiek over zich heen.

„Ik heb hem hierover niet gesproken, maar ik weet zeker dat dat hij zonder problemen zijn excuses aanbiedt als zij zich onheus bejegend zou voelen”, aldus Guardiola. „Hij deed precies hetzelfde als hij bij mij doet op of buiten het veld of als ik hem omhels als hij wordt vervangen. Soms raakt hij een scheidsrechter of een tegenstander ook op dezelfde manier aan.”

Guardiola: „Als ik al wat agressie zag, misschien, dan denk ik dat dit een normale manier van doen voor hem is. Ik ken hem goed. Hij is een geweldige ster in de wereld, maar hij is nederig, één van de aardigste mensen die ik ken.”

Meteen na de wedstrijd afgelopen zaterdag al zei Guardiola dat Sergio de aardigste persoon is die hij ooit in zijn leven heeft ontmoet. „Zoek toch naar problemen in andere situaties en niet in deze”, voegde hij er ook nog aan toe.