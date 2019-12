Bayern München dolblij met Nederlands toptalent Joshua Zirkzee

Hoofd opleidingen Jochen Sauer steekt de loftrompet over Zirkzee: ”Hij is een groot aanvallend talent. Dat is de reden dat we hem twee jaar geleden van Feyenoord naar München hebben gehaald”, vertelt Sauer aan Der Kicker. „Hij is een aanvallend type, waarvan je er tegenwoordig niet meer zo veel tegenkomt. Als hij hard blijft werken, kan hij ver komen, ook bij Bayern.”

Gouden invalbeurten Zirkzee

Zirkzee verbaasde in december vriend en vijand door Bayern tijdens twee invalbeurten de helpende hand toe te steken. Eerst produceerde hij de belangrijke tweede treffer tegen SC Freiburg (3-1 zege). Tegen VfL Wolfsburg nam hij de cruciale openingstreffer voor zijn rekening: 2-0.

Titel nog in zicht

Mede dankzij de treffers van de 1 meter 93 lange spits is het kampioenschap nog niet uit zicht voor de grootste club van Duitsland. De kampioen van de afgelopen zeven Bundesliga-seizoenen heeft het dit seizoen lastig. De achterstand op koploper RB Leipzig bedraagt in de winterstop vier punten.

Bekijk ook: Bayern voorzichtig met Nederlandse sensatie Zirkzee