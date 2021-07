Atletiek-rel in Tokio: fel Nederlands protest vanwege gematst Amerika

Roskam heeft bij zijn tegenaanval steun van nagenoeg alle andere landen die meedoen aan de finale van dit nieuwe atletiekonderdeel, die om 14.35 uur Nederlandse tijd wordt gelopen. De uiteindelijke beslissing van de jury zal hoogstwaarschijnlijk pas na race duidelijk worden. Het zou dus kunnen dat de uitslag van de finale nog niet de definitieve is.

,,We hebben protest ingediend en bekijken nog wat andere opties’’, zegt Roskam. ,,De onderbouwing van de beslissing die vannacht om twee uur is genomen is flinterdun en eigenlijk nergens op gebaseerd. USA heeft gewoonweg niet volgens de regels gelopen door buiten het vak te wisselen.’’

,,We hebben protest ingediend en bekijken nog wat andere opties”, aldus Ad Roskam. Ⓒ Timsimaging

De Amerikanen beweren dat de tweede loopster op een verkeerde plek is gaan staan op aanwijzing van een official. Daarom werd in het besluit van vannacht geschreven dat een finaleplek voor het Amerikaanse team de beste oplossing is. ,,Dat is niet gebaseerd op reglementen’’, zegt Roskam. ,,Als een atleet van ons vierde wordt, vinden wij het de beste oplossing dat hij toch op de eerste plek wordt gezet. Maar zo werkt het dus niet.’’

In en om het Olympisch Stadion van Tokio wordt inmiddels gefluisterd dat het gaat om klassenjustitie. De Amerikaanse atletiekbestuurders zouden doorgaans veel meer voor elkaar krijgen dan vertegenwoordigers van kleinere bonden.

Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Jochem Dobber en Ramsey Angela doen mee namens Nederland. Ⓒ HH/ANP

Nederland plaatste zich vrijdag met een nieuw nationaal record voor de finale, geldt niet als de grote favoriet maar zou - als alles meezit - wel een medaille kunnen winnen. Het al dan niet meedoen van het sterke Amerika is dus niet onbelangrijk voor het Hollandse viertal.