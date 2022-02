Russische kunstrijdster Kamila Valieva (15) wijt positieve test aan ’verwisseling pillen van opa’

De 15-jarige favoriete voor goud op de Olympische Spelen mag dinsdag starten op de korte kür, nadat sporttribunaal CAS had geoordeeld dat een onder meer door het IOC gewenste schorsing niet op zijn plaats zou zijn. Valieva werd in december na de nationale kampioenschappen van haar land positief bevonden op het verboden middel trimetazidine.

Het Russische antidopingbureau legde haar aanvankelijk een schorsing op, maar hief die een dag later alweer op. Dat werd pas bekend toen Valieva in Peking met haar land al goud had gewonnen in de teamwedstrijd. Het Internationaal Olympisch Comité verklaarde dinsdag dat de B-staal van de positieve test nog moet worden geanalyseerd. Tijdens de zitting van het CAS kwam Valieva met haar opmerkelijke verklaring, zo meldde Denis Oswald, voorzitter van de disciplinaire commissie van het IOC. „Haar argument is dat deze positieve test is veroorzaakt door het innemen van pillen die voor haar opa bestemd waren”, zei Oswald.

Favorieten

De kunstrijdster trainde maandag na het besluit van het CAS en stapt dinsdag als een van de favorieten het ijs op. „Het zijn moeilijke dagen voor me geweest”, zei ze op de Russische televisie. „Ik ben blij dat ik mee kan doen, maar voel me emotioneel uitgeput.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Als Valieva in de top 3 eindigt zal er geen medaille-uitreiking plaatsvinden. Dat is ook niet gebeurd na de door de Russen gewonnen landenwedstrijd. „We willen de medailles aan de juiste personen uitreiken”, verklaarde Oswald, die eraan toevoegde niet te geloven dat een 15-jarige „zoiets alleen doet.”