Uitblinker Tyrell Malacia kijkt alweer vooruit: ’We hebben nog niks en PSV wacht’

Malacia was ijzersterk in de duels en verbeeldde de wilskracht aan Rotterdamse zijde. ,,Op voorhand weet je dat zij heel erg moeten en dat zij met alles gaan komen. Dat merkte je wel. De trainer zei dat we moesten zorgen dat we de eerste 25 minuten goed zouden doorkomen. We hebben niet het beste voetbal gespeeld. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat we de nul hebben gehouden. Dat was belangrijk. De trainer heeft in de rust tactische aanpassingen gedaan. Dat heeft het goed gedaan. De jongens die erin zijn gekomen, hebben alles gegeven. Dat tekent het team. Dat was mooi om te zien.”

Malacia had zich niet laten imponeren door de entourage in Vélodrome. ,,Ik kreeg niet veel mee van de supporters. Ik was bezig met de wedstrijd en de jongens om me heen. Voor mij was het belangrijkste dat we de finale zouden halen. Ik was heel erg gefocust.”

Nog geen polonaise

Guus Til begreep wel dat zijn ploeggenoot Malacia nog niet de polonaise liep. ,,Een finale is in principe nog niks. Het is heel knap, maar je wil gewoon het toernooi winnen. Als je nu heel uitbundig gaat doen en je wint de finale niet, dan is het dat ook niet waard. Het doel van het toernooi is winnen.”

De middenvelder en zijn ploeggenoten toonden veel karakter in Marseille. ,,Het was echt een bikkelwedstrijd. Er waren heel weinig frivoliteiten. Zeker toen Payet eruit ging, de meest frivole speler van het veld. Het was van beide kanten geen goede wedstrijd. We krijgen niet goed druk op de bal, maar zij creëerden ook helemaal niks”, aldus Til, die in de slotfase compleet leeggespeeld gewisseld moest worden. ,,Ik had al kramp in beide kuiten en als de hamstring erbij komt, is het net of je met houten poten loopt. Ik had ook al geel. Als je kramp in beide benen hebt, kan het ook nog wel eens lomp gaan in duels. Daarom zei ik, dat het over was.”