Max Verstappen beseft belang goede kwalificatie in Monaco

De regerend wereldkampioen won vooralsnog één keer in Monaco, in 2021. Met die overwinning legde hij ook voor de eerste keer in zijn loopbaan beslag op de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap, die dat jaar in de allerlaatste ronde in Abu Dhabi beslist zou worden.

,,Kwalificeren is zó belangrijk in Monaco, dus we moeten zorgen dat we daarin zo sterk mogelijk voor de dag komen”, aldus Verstappen, die weet dat inhalen op zondag normaliter schier onmogelijk is. ,,Het circuit is heel smal, nog meer dan de andere stratencircuits. Een goede kwalificatieronde te rijden is extreem moeilijk, maar tegelijkertijd ook iets om je op te verheugen.”

Vorig jaar eindigde Verstappen als derde en won zijn teamgenoot Sergio Pérez, die een dag ervoor in de kwalificatie was gespind. Daarmee ontnam hij Verstappen – die op dat moment bezig was aan een snellere ronde – een betere positie op de start grid. Het was later in het jaar de reden dat Verstappen zich niet liet passeren door Pérez tijdens de Grand Prix van Brazilië.

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur

Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur

Zondag