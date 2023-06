Premium Het beste van De Telegraaf

Arbitrage steeds meer onder vuur Respect voor scheidsrechters ver te zoeken: ’Spelers moeten beseffen dat ze een voorbeeld zijn’

Door Jeroen Kapteijns en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor beleeft een lastige avond bij de Europa League-finale in Boedapest en wordt voortdurend belaagd door spelers en trainers.

Amsterdam - Een olifantshuid hebben, is een vereiste voor een scheidsrechter. Maar dat die huid in de verruwende maatschappij steeds dikker moet zijn, ondervonden Anthony Taylor en Joey Kooij. De Brit werd na de Europa League-finale ongegeneerd uitgekafferd door AS Roma-coach José Mourinho en na de play-offwedstrijd NAC Breda-FC Emmen werd de auto van de Nederlandse arbiter met bierblikjes bekogeld.