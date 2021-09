Ajax voorbeeld voor Feyenoord

„Langzamerhand groeien we naar het percentage balbezit waar Ajax patent op heeft. Tegen NEC scoren we 72 procent. Alleen moet die dominantie veel meer kansen opleveren. Daarvoor moeten we betere keuzes maken. Ajax is daarin verder, maar die zijn al veel langer met dit proces bezig.”

Wat Slot ook opvalt, is de fysieke kracht van Ajax bij het druk zetten. „Je kan dat aflezen aan hoe gemakkelijk ze tegenstanders van de bal aflopen. Dat is een kwaliteit, die Guus Til bij ons ook heeft. Met druk zetten komt Guus altijd dichtbij de bal en verovert hij de bal vaak. Dat is een extra kwaliteit bij het druk zetten.”