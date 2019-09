Sunweb beloont wielertalent Eekhoff

„Dit is een geweldige omgeving om me door te ontwikkelen en mijn volgende doelen te halen”, zei Eekhoff, die nog tot 2021 vastligt. „Ik heb Parijs-Roubaix al gewonnen bij de beloften en het is mijn droom om datzelfde te doen bij de professionals.”

Eekhoff maakte drie jaar deel uit van de opleidingsploeg van Sunweb, waar Tom Dumoulin onlangs vertrok.

„Na drie succesvolle jaren in het Development Team is het voor Nils een juiste en logische stap om een professioneel renner te worden”, zei Sebastian Deckert, coach bij Sunweb. „We zijn blij en trots om opnieuw een getalenteerde renner af te leveren.”