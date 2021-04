Oranje wil via Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam naar Qatar afreizen

De afgelopen jaren was de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, een uitzondering daargelaten, steevast het decor voor de thuisduels van het Nederlands elftal.

Op 10 oktober 2019 speelde Oranje voor het laatst in Rotterdam, Eindhoven werd op 1 september 2016 voor het laatst aangedaan door het Nederlands elftal.

Op zaterdag 4 september neemt Oranje het in het Philips Stadion in Eindhoven op tegen Montenegro. Drie dagen later speelt het Nederlands elftal in Amsterdam tegen Turkije. De laatste twee thuiswedstrijden worden gespeeld in De Kuip: op maandag 11 oktober tegen Gibraltar en op dinsdag 16 november tegen Noorwegen.

De Kuip is het stadion dat het vaakst gebruikt is voor duels van Oranje. De wedstrijd tegen Gibraltar wordt al de 125e van de Nederlandse ploeg in Rotterdam.

Op 1 september speelt Oranje in Oslo tegen Noorwegen, op 8 oktober is in Riga Letland de tegenstander en Montenegro - Nederland wordt op 13 november gespeeld in Podgorica.

Op weg naar het WK in Qatar heeft de ploeg van Frank de Boer in drie duels zes punten verzameld. Daarmee bezet het de tweede plek achter Turkije, waarvan in Istanboel werd verloren. Letland en Gibraltar werden vervolgens wel verslagen.