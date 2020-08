Harry Maguire vreesde voor zijn leven op Mykonos

Volgens Maguire werd zijn zusje tijdens een avondje stappen lastig gevallen. Vervolgens zag mijn vriendin hoe zijn zus flauwviel. Maguire vermoedde dat zijn zus op een of andere manier tegen haar wil in drugs had binnen gekregen.

"Ze schopten ook op mijn benen"

Hij wilde zo snel mogelijk naar een ziekenhuis maar werd tegen gehouden door agenten in burgerkleding. „Ze vertelden dat mijn loopbaan voorbij was”, vertelt Maguire. „Ze schopten ook op mijn benen, Ik ging rennen en vreesde voor mijn leven. Ik dacht geen seconde dat dit agenten waren.”

De aanvoerder van Manchester United werd schuldig bevonden aan zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en poging tot omkoping. Volgens zijn advocaat Alexis Anagnostakis zijn de beschuldigingen ’fout en misleidend’.

Maguire werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen. Omdat hij nog geen strafblad had, hoeft hij niet de cel in. De speler ontkent alle beschuldigingen. Hij is in beroep gegaan.

Bondscoach Gareth Southgate besloot Maguire na diens veroordeling uit de Engelse selectie te zetten voor de komende interlands in de Nations League. Gezien de omstandigheden leek hem dat voor alle partijen het beste.

Maguire is niet van plan excuses te maken. „Want ik heb niets fout gedaan”, stelt hij. „Ik vind het wel vervelend dat mijn fans dit moeten meemaken.”