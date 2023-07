Hockeyers Oranje prolongeren Pro League-titel na tweede zege op heetgebakerd België

Dat dankt Oranje aan een voortreffelijke reeks. De nummer drie van het afgelopen WK was de laatste tien wedstrijden in een loodzware hockeymaand ongeslagen. De laatste vijf duels werden door het energiek spelende Nederlands elftal bovendien gewonnen. Het keurkorps van Delmee oogt klaar voor het EK in Mönchengladbach.

Zo snel als dat Oranje zaterdag op voorsprong ging het ditmaal niet aan het Wilrijkse Plein, maar halverwege het eerste kwart was de eerste kans van de gasten direct raak. Verdediger Arthur De Sloover ging gruwelijk de mist in en verspeelde de bal aan Thijs van Dam. De razendsnelle aanvaller van Rotterdam schoot gedecideerd in de lange hoek binnen: 0-1.

Evenaring wereldrecord

Bij de Belgen was John-John Dohmen vooraf de meest besproken speler. De veteraan speelde zijn 453e interland en achterhaalde daarmee het wereldrecord interlands van Teun de Nooijer, de gewezen superster van Bloemendaal.

Dat de Belgen zich niet net als in het vorige duel naar de slachtbak wilden laten leiden, was vooraf duidelijk. De olympisch kampioen maakte er in Antwerpen een echte wedstrijd van en kwamen via de tweede strafcorner van Alexander Hendrickx op gelijke hoogte. Het Belgische sleepfenomeen van Pinoké zocht en vond het gaatje tussen de linker klomp van Pirmin Blaak en lijnstopper Thierry Brinkman.

Grip Janssen

Een paar minuten na de gelijkmaker van Hendrickx mocht Jip Janssen ook voor zijn eerste corner aanleggen en sleepte die gelijk over de stickzijde van Vincent Vanasch in de touwen: 1-2. En dat terwijl Janssen amper hersteld is van een ongemak aan de wijsvinger van zijn rechterhand, waardoor zijn grip nog niet optimaal is.

Oranje liep nog voor rust verder uit, met een curieuze goal. Derck de Vilder wilde de bal uit een vrije bal in de cirkel scoopen, maar Arthur Van Doren sprong ineens foutief in het beeld. De Belgen dachten dat Sarah Wilson zou fluiten, maar de Schotse arbiter gaf voordeel en zag Tjep Hoedemakers zijn captain Thierry Brinkman op maat bedienen: 1-3.

Vuurtje opstoken

Niet voor de eerste keer in de derby der Lage Landen waren sommige lontjes kort. De Belg De Sloover maakte zich schuldig aan naslaan dat tot een opstootje in de rust leidde. De Belgen schoten na rust gelijk uit de startblokken en verkleinden binnen de minuut de achterstand met de derde corner van Hendrickx, nadat Nelson Onana een corner had versierd.

Niet veel later was Hoedemakers dichtbij de 2-4, maar hij kreeg zijn stick niet tegen de bal na een knappe actie van Floris Wortelboer. Aan de overzijde schoof Onana de bal centimeters voorlangs. Aan het begin van het vierde kwart kwam de 2-4 er alsnog, uit het eerste balcontact van Boris Burkhardt.