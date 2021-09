Lewis Hamilton over uitspraken Helmut Marko: ’Ik zei niet dat ik doodging’

De Oostenrijker impliceerde tegenover het Duitse RTL dat Hamilton zijn nekpijn na de recente crash in Monza wat leek te overdrijven, aangezien hij een dag later al in New York aanwezig was bij het MET Gala.

„Maar ik besteed niet zoveel aandacht aan de uitspraken van individuen”, reageert Hamilton. „Het is vrij logisch dat je enig ongemak hebt, als er een auto op je hoofd terechtkomt… Ik had wat pijn, maar heb direct na de race en de hele week door de nodige behandelingen en acupunctuur gehad en ook veel aan yoga gedaan. Ik heb niet gezegd dat ik doodging, hè. Ik was alleen dankbaar dat ik uit de auto stapte zonder ernstige verwondingen.”

Hamilton hoopt dat incidenten tussen hem en Max Verstappen dit jaar niet meer zullen voorkomen. „Ik denk dat we hier sterker door worden en hiervan leren. We zijn allebei professionals. Ik weet hoe het is om te vechten voor je eerste titel en welke druk daarbij komt kijken. We moeten allemaal slim zijn en hard, maar fair blijven racen.”