Het geheim achter de wereldwijde populariteit van Leerdam ’Fans smullen van Jutta’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

„Jutta Leerdam schroomt niet om het randje op te zoeken. Dat is iets dat veel mensen aantrekt”, zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout. Ⓒ ANP/HH

Jutta Leerdam tekende deze week een miljoenencontract bij Jumbo-Visma en is in rap tempo uitgegroeid tot een wereldwijde bekendheid, maar wat maakt de 23-jarige schaatsdiva eigenlijk zo populair? Wat is de magie van Leerdam? „Ik kan er wel omheen draaien, maar dat komt natuurlijk ook door haar sex appeal”, zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout.