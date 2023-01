Feyenoord-target Van den Belt scoort voor winnend PEC Zwolle

Lennart Thy opende de score voor de bezoekers in de 32e minuut. De spits tikte goed binnen op een voorzet van rechts van Daijiro Chirino. PEC kwam 5 minuten later op 2-0. Thomas van den Belt maakte net als Thy zijn tiende van het seizoen door een teruggelegde bal hoog binnen te schieten.

PEC-coach Dick Schreuder zag de voorsprong in de tweede helft lang niet in problemen komen. Roda werd echter sterker en scoorde via Lennard Hartjes. Een tweede treffer lukte de Limburgers niet meer. Een schot van Boyd Reith belandde in de extra tijd op de paal.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Willem II onderuit, De Graafschap morst

Jong PSV pakte door een treffer van Isaac Babadi in de extra tijd drie punten tegen Willlem II (3-2). Matthias Verreth had de score geopend voor de Tilburgers. Mohamed Nassoh bracht Jong PSV terug. Na de 2-1 van Jason van Duiven, leek Jeremy Bokila Willem II een punt te bezorgen. Maar Babadi maakte alsnog de derde voor het jonge team uit Eindhoven.

De Graafschap bleef bij hekkensluiter Jong FC Utrecht steken op een 1-1-gelijkspel. Aurelio Oehlers zette de thuisploeg op 1-0. Rio Hillen zorgde voor de gelijkmaker.