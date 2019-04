Ten Hag rekent op Ziyech tegen FC Twente

Erik ten Hag Ⓒ Hollandse Hoogte

Trainer Erik ten Hag van Ajax rekent zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente op Hakim Ziyech. De Marokkaanse middenvelder ging in het midweekse uitduel met Roda JC (2-4) eerder naar de kant vanwege lichte klachten. "Ik heb Hakim uit voorzorg gewisseld'', zei Ten Hag. "Ik hoop en verwacht dat hij zondag weer fit en beschikbaar is.''