Sport Kort: NK inlineskaten op circuit Zandvoort

Voetbal: Newcastle United seizoen langer door met Carroll

15.36 uur: Newcastle United gaat een seizoen langer door met Andy Carroll, die vorig jaar terugkeerde bij de club. De 31-jarige aanvaller heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd.

„Het is de club waarvan ik fan ben, het is mijn thuis”, zei Carroll, afkomstig uit de jeugdopleiding van de club, vorig jaar bij zijn terugkeer. Hij kwam toen transfervrij over van West Ham United. Daarvoor speelde hij bij Liverpool, dat hem in 2011 overnam van Newcastle.

Newcastle United staat op de dertiende plaats in de Premier League en stevent af op een langer verblijf op het hoogste niveau. De club is ook nog vertegenwoordigd in de FA Cup; in de kwartfinales is Manchester City de tegenstander.

De Spaanse verdediger Javier Manquillo (26) tekende ook voor een langer verblijf. Hij zette zijn handtekening onder een nieuwe vierjarige verbintenis.

Voetbal: Ondanks versoepelingen geen publiek bij bekerfinale België

15.04 uur: De Belgische bekerfinale die voor 1 augustus tussen Club Brugge en Antwerp op het programma staat, zal vanwege het coronavirus worden gespeeld zonder publiek. Dat heeft de Brusselse wethouder van Sport Benoit Hellings tegen Sporza gezegd.

België kondigde woensdag versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Volgens de Nationale Veiligheidsraad mogen bij evenementen zoals de bekerfinale 800 mensen publiek aanwezig zijn. De Vlaamse minister-president Jan Jambon liet zelfs weten dat er wellicht nog meer personen de wedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion zouden kunnen volgen.

Hellings bevestigde echter nogmaals dat de finale zonder supporters zal worden afgewerkt, zoals vorige maand al was afgesproken tussen de clubs en de Belgische voetbalbond.

Voetbal: Angelino staat voor langer verblijf bij Leipzig

14.31 uur: Linksback Angelino speelt waarschijnlijk ook volgend seizoen voor RB Leipzig. „Ik heb heel goede hoop dat we er met Manchester City wel uitkomen”, vertelde trainer Julian Nagelsmann van de nummer drie van de Bundesliga.

De coach liet in het midden of Leipzig de Spaanse verdediger weer wil huren of definitief gaat overnemen. De 23-jarige Angelino speelde in Nederland voor NAC Breda en PSV.

RB Leipzig maakt eveneens werk van een langer verblijf van Patrik Schick. De club huurt de Tsjech van AS Roma, dat 25 miljoen euro voor hem zou willen ontvangen.

Schaatsen: NK inlineskaten op circuit Zandvoort

14.11 uur: Schaatsbond KNSB houdt de Nederlandse kampioenschappen inlineskaten op het vernieuwde circuit van Zandvoort. Het evenement met daarin het NK Marathon en de 100 meter sprint moet plaatsvinden op 29 augustus, meldt de bond.

„Hoe mooi is het om een NK inlineskaten te kunnen houden op dat gloednieuwe asfalt, terwijl daar nog geen race verreden is”, zegt Marcel Scheperkamp, disciplinemanager inlineskaten van de KNSB. „Ik was er zelf bij toen de EK inlineskaten werden gehouden op het F1-circuit van Lagos in Portugal. Dat was echt heel bijzonder en wat mij verbaasde was hoe enorm snel daar gereden werd.”

De KNSB kan het evenement organiseren op 29 augustus, omdat het kabinet afgelopen woensdag aankondigde dat sportwedstrijden weer toegestaan zijn vanaf 1 juli. „Geweldig natuurlijk, we kunnen weer los”, zegt Scheperkamp die aanvankelijk rekening had gehouden met wedstrijden na 1 september.

In het weekend van 21-23 augustus staan in Heerenveen en Wolvega de NK baan en NK weg op het programma. Zowel bij die NK’s als bij de NK in Zandvoort is publiek toegestaan, mits toeschouwers op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. „Dat wordt voor de overdekte piste in Heerenveen nog een uitdaging, daar kunnen we maximaal 250 toeschouwers ontvangen”, zegt Scheperkamp. „Langs het circuit hebben we ruimte genoeg.”

Internationale kampioenschappen zijn bij het inlineskaten afgelast voor 2020. De WK in Colombia, die voor september op de agenda stonden, zijn verplaatst naar 2021.

Voetbal: Nakamura van Twente naar Sint-Truiden

11.25 uur: Voetballer Keito Nakamura vertrekt na één seizoen weer bij FC Twente. De 19-jarige voetballer speelt vanaf komend seizoen bij het Belgische Sint-Truiden.

Twente had Nakamura in de zomer van vorig jaar voor twee seizoenen gehuurd van het Japanse Gamba Osaka met een optie tot koop. Die periode maakt de voetballer niet af. In het afgelopen seizoen speelde Nakamura zeventien competitieduels voor FC Twente, daarin scoorde hij vier keer.

„In overleg met de clubs is besloten mijn contract bij FC Twente te beëindigen”, laat Nakamura weten. „Hoewel ik maar één seizoen voor FC Twente heb gespeeld, voelde ik me hier elke dag gelukkig en geloofde ik dat ik gestaag groeide als voetballer. Ik ben er trots op dat ik mijn carrière in Europa bij FC Twente kon beginnen. De steun die ik hier gekregen heb waardeer ik erg en de club zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben.”

Voetbal: Meer dan 500 toeschouwers welkom bij Deense bekerfinale

10.22 uur: De bekerfinale in Denemarken mag voor meerdan 500 toeschouwers worden gespeeld. De Deense regering en het parlement hebben toestemming gegeven om de finale tussen Aalborg en SønderjyskE op 1 juli in Esbjerg op dezelfde manier te houden als eerder drie competitiewedstrijden, waar een verhoogde toeschouwerscapaciteit met voldoende afstand tussen het publiek was toegestaan, maakten de Deense voetbalbond en het ministerie van Cultuur donderdag bekend.

Het ministerie meldde dat voor het eerst supporters van beide clubs de wedstrijd op de tribunes mogen volgen. Hoeveel toeschouwers er precies mogen komen, wordt in de komende dagen besloten. Bij de drie wedstrijden in de Deense competitie waar publiek mocht komen, was alleen thuispubliek welkom. Bij de wedstrijd tussen Bröndby en FC Kopenhagen zaten 3000 fans op de tribunes.

Tennis: Toch rolstoeltennissers bij US Open

07.20 uur: De organisatie van de US Open heeft besloten dit jaar ook een rolstoeltoernooi te houden. Die beslissing is genomen na virtuele gesprekken met bekende deelnemers aan het toernooi.

„De US Open rolstoelcompetitie bestaat ook dit jaar uit wedstrijden voor mannen en vrouwen in en enkel- en dubbelspel”, stelt de organisatie. „Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.”

De rolstoeltennissers moesten vorige week nog uit de media vernemen dat er voor hen dit jaar geen toernooi zou zijn in New York, vanwege regels die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan.

Dat leidde tot boze en soms zelfs woedende reacties. Zo sprak de Australiër Dylan Alcott, een topspeler in het rolstoeltennis, van „afschuwelijke discriminatie” omdat het toernooi voor valide tennissers wel doorgaat.

De Amerikaanse tennisbond USTA, de organisator van de US Open, voerde afgelopen vrijdag al overleg met de internationale federatie ITF en een afvaardiging van de rolstoeltennissers. De USTA bekende in dat gesprek dat hij beter had moeten communiceren over de plannen voor het grandslamtoernooi, dat van 31 augustus tot en met 13 september op het programma staat.

De bond beloofde te onderzoeken of het toch mogelijk is dan ook een rolstoelkampioenschap te organiseren. De USTA vroeg daar feedback voor van de spelers.

Voetbal: Slavia Praag wint Tsjechische titel

07.00 uur: Slavia Praag heeft woensdag de titel in de Tsjechische Eerste Liga voor de tweede maal op rij gewonnen. Door een 1-0 zege op de naaste achtervolger Viktoria Plzen kan de ploeg uit de hoofdstad niet meer worden achterhaald.

Slavia werd voor de zesde keer sinds de Tsjechische onafhankelijkheid kampioen. Met nog drie speelronden te gaan heeft de ploeg een voorsprong van twaalf punten op Viktoria Plzen. Die club is al zeker van de tweede plek, want het staat vijftien punten voor op Sparta Praag.

De Tsjechische kampioen moet voorrondes spelen om de Champions League te bereiken.