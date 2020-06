Sport Kort: Toch rolstoeltennissers bij US Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Toch rolstoeltennissers bij US Open

07.20 uur: De organisatie van de US Open heeft besloten dit jaar ook een rolstoeltoernooi te houden. Die beslissing is genomen na virtuele gesprekken met bekende deelnemers aan het toernooi.

„De US Open rolstoelcompetitie bestaat ook dit jaar uit wedstrijden voor mannen en vrouwen in en enkel- en dubbelspel”, stelt de organisatie. „Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.”

De rolstoeltennissers moesten vorige week nog uit de media vernemen dat er voor hen dit jaar geen toernooi zou zijn in New York, vanwege regels die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan.

Dat leidde tot boze en soms zelfs woedende reacties. Zo sprak de Australiër Dylan Alcott, een topspeler in het rolstoeltennis, van „afschuwelijke discriminatie” omdat het toernooi voor valide tennissers wel doorgaat.

De Amerikaanse tennisbond USTA, de organisator van de US Open, voerde afgelopen vrijdag al overleg met de internationale federatie ITF en een afvaardiging van de rolstoeltennissers. De USTA bekende in dat gesprek dat hij beter had moeten communiceren over de plannen voor het grandslamtoernooi, dat van 31 augustus tot en met 13 september op het programma staat.

De bond beloofde te onderzoeken of het toch mogelijk is dan ook een rolstoelkampioenschap te organiseren. De USTA vroeg daar feedback voor van de spelers.

Voetbal: Slavia Praag wint Tsjechische titel

07.00 uur: Slavia Praag heeft woensdag de titel in de Tsjechische Eerste Liga voor de tweede maal op rij gewonnen. Door een 1-0 zege op de naaste achtervolger Viktoria Plzen kan de ploeg uit de hoofdstad niet meer worden achterhaald.

Slavia werd voor de zesde keer sinds de Tsjechische onafhankelijkheid kampioen. Met nog drie speelronden te gaan heeft de ploeg een voorsprong van twaalf punten op Viktoria Plzen. Die club is al zeker van de tweede plek, want het staat vijftien punten voor op Sparta Praag.

De Tsjechische kampioen moet voorrondes spelen om de Champions League te bereiken.