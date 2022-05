Spurs-trainer Conte gooit met modder richting Arsenal-collega Arteta

„Hij is pas net begonnen met dit werk, hij moet rustig blijven en zich meer focussen op zijn team”, zei de 52-jarige Italiaan. „Mikel is een goede trainer. Maar het is niet goed als je trainers zo vaak hoort klagen. We kunnen dat iedere wedstrijd wel doen, maar dat is niet goed.”

Scheidsrechter Paul Tierney gaf de Spurs na 20 minuten een strafschop, die werd benut door Harry Kane. Ook stuurde hij 10 minuten later Arsenal-verdediger Rob Holding met twee gele kaarten van het veld. In ondertal ging Arsenal met 3-0 onderuit, waardoor Tottenham tot op 1 punt naderde in de strijd om de vierde plaats in de Premier League en daarmee een ticket voor de Champions League.

„Als ik zeg wat ik nu denk, dan word ik voor zes maanden geschorst”, zei Arteta. „Ik weet ook niet hoe ik moet liegen, dus ik zeg liever maar niets. Vraag maar aan de scheidsrechter of hij voor de camera komt om zijn beslissingen uit te leggen. Het is een schande dat zo’n mooie wedstrijd op deze manier is verwoest.”

Conte reageerde daar even later op. „Volgens mij was die rode kaart heel duidelijk. Arteta moet niet zo klagen.”

