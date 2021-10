Bondscoach Mark Parsons kijkt uit naar kraker op EK: ’Duel met Zweden meteen hoogtepunt’

Nederland en Zweden troffen elkaar twee jaar geleden ook al in de halve finale van het WK in Frankrijk. Toen won Oranje met 1-0, dankzij een raak afstandsschot van Jackie Groenen.

De Leeuwinnen en Rusland kwamen elkaar ook al tegen in de kwalificatiereeks richting het EK. Nederland won met 2-0 en 1-0.

Sarina Wiegman, tegenwoordig aan het roer bij de Engelse nationale ploeg, wacht wedstrijden tegen tweevoudig Europees kampioen Noorwegen, Oostenrijk en Noord-Ierland.

Het EK, dat door de corona-pandemie een jaar werd opgeschoven, begint op 6 juli met een duel tussen Engeland en Oostenrijk. De finale vindt op 31 juli plaats op het Londense Wembley.

Parsons: EK-duel met Zweden meteen hoogtepunt

Parsons is niet geschrokken van de uitkomst van de EK-loting in Manchester. Oranje moet het komend jaar zomer in Engeland als titelhouder in de groepsfase opnemen tegen Zweden, Zwitserland en Rusland. De 35-jarige Engelsman spreekt van „uitdagende tegenstanders.”

Parsons kijkt vooral uit naar de eerste groepswedstrijd op 9 juli tegen titelkandidaat Zweden, de nummer 2 van de wereldranglijst en ook de nummer 2 van de Olympische Spelen afgelopen zomer in Japan. „Dat duel is meteen een hoogtepunt voor het hele toernooi”, laat Parsons vanuit Portland weten. „Ik zie het als een voordeel om zo’n sterk land al vroeg in het toernooi te treffen.”

De eerste twee landen van poule C, met wedstrijden in Sheffield en Wigan, plaatsen zich voor de kwartfinales. Normaal gesproken zijn Zwitserland en Rusland de teams die afvallen na de groepsfase. „Maar er zit veel kwaliteit in deze poule”, oordeelt Parsons, die tot het einde van de Amerikaanse competitie (met play-offs eind november) zijn werk als clubtrainer van Portland Thorns afmaakt. „Van Zwitserland en Rusland weten we hoe ze tactisch spelen. We zijn elkaar in het verleden vaker tegengekomen. We kennen de individuele kwaliteiten van hun speelsters.”

Parsons heeft nu al zin in het EK. „Het wordt het sterkst bezette toernooi om de Europese titel dat we ooit hebben gezien.”

FIFA-ranking

Op de FIFA-ranking is Zweden momenteel het hoogst geplaatste Europese land. De Scandinaviërs bezetten achter wereldkampioen Amerika de tweede plaats. Gevolgd door Duitsland, Nederland en Frankrijk. Engeland staat op plaats acht en is de nummer vijf van Europa. Zwitserland en Rusland zijn respectievelijk de nummers 20 en 24 van de wereld.

De Oranje-vrouwen vieren feest na de gewonnen finale tegen Denemarken. Ⓒ HH/ANP

Titelverdedigers

De Leeuwinnen reizen als titelverdedigers af naar Engeland. Vijf jaar geleden zetten de Oranje-vrouwen Nederland in vuur en vlam door in eigen land met de eindzege aan de haal te gaan. Het was de definitieve doorbraak voor de voetbalsters, die twee jaar later ’bevestigden’ met zilver op het WK in Frankrijk.

Vivianne Miedema speelde tijdens de loting een prominente rol in het inleidende filmpje. De topschutter van Oranje, op clubniveau uitkomend voor Arsenal, belde met de Engelse oud-speelster (tegenwoordig analist) Alex Scott over hoe ze door Nederland gewonnen trofee veilig richting Engeland kon krijgen. Uiteindelijk was het Sarina Wiegman, die de prijs in de studio neerzette.

Sarina Wiegman tijdens een training van de Engelse voetbalvrouwen. Ⓒ HH/ANP

Sarina Wiegman

Wiegman vertrok afgelopen zomer uit Zeist. De Haagse staat nu aan het roer bij de Engelse voetbalvrouwen. In gesprek met De Telegraaf sprak ze eerder dit jaar uit dat ze een clash met Oranje op Wembley, wat zou betekenen dat Nederland en Engeland in de finale staan, wel zag zitten.

„Dat zou een geweldig affiche zijn. Ik weet in ieder geval dat ik dan wil winnen, haha. Zo’n finale zou mega-bijzonder zijn en het zou betekenen dat we het bij Engeland op de rit hebben en dat we Oranje goed hebben achtergelaten. Natuurlijk hoop ik dat Nederland blijft doorgroeien.”

Volledige loting

Poule A

Engeland

Noorwegen

Oostenrijk

Noord-Ierland

Poule B

Duitsland

Spanje

Denemarken

Finland

Poule C

Nederland

Zweden

Zwitserland

Rusland

Poule D