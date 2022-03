ADO-speler Sem Steijn tekent contract bij FC Twente

„Sem is een frisse speler met de goede mentaliteit, een positieve jongen”, vertelt technisch directeur Jan Streuer. „Sem is een aanvallende middenvelder die veel in de zestienmeter van de tegenstander komt en scorend vermogen heeft. Voor FC Twente is Sem een ideale voetballer; een talentvolle Nederlandse transfervrije speler die zich bij ons verder wil ontwikkelen. Wij verwachten dat hij dat bij FC Twente gaat doen.”

„Ik ben heel blij met de overstap komend seizoen naar FC Twente, een mooie club”, aldus Steijn. „Tijdens de gesprekken gaf FC Twente mij een goed gevoel en vertrouwen. Ik ben denk ik een speler die past bij FC Twente. Ik heb bijna altijd voor ADO Den Haag gespeeld en wil dit seizoen nog met de club spelen voor promotie en belangrijk zijn voor het team. Daarna gaat de focus op FC Twente.”

Steijn doorliep als jeugdspeler de academie van ADO Den Haag en speelde in het seizoen 2018-2019 voor VVV-Venlo en Al-Wahda FC. Steijn debuteerde op 6 december 2018 voor VVV-Venlo in het betaald voetbal. In 2019 keerde Steijn terug bij ADO Den Haag. Dit seizoen was hij dertien keer trefzeker in de competitie voor ADO. In de eerste seizoenshelft werd Steijn uitgeroepen tot beste talent in de Keuken Kampioen Divisie.