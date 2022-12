Van Dijk: ’Gakpo moet de tijd krijgen bij Liverpool’

Gakpo (23) zat vrijdag als toeschouwer op de tribune van Anfield bij de competitiewedstrijd tegen Leicester City. De Oranje-international, die zich op het WK in Qatar onderscheidde door in de drie groepswedstrijden steeds te scoren, zag zijn nieuwe teamgenoten met 2-1 winnen dankzij twee eigen doelpunten van Wout Faes.

Van Dijk, de aanvoerder van Oranje, speelde een rolletje bij de totstandkoming van de transfer van Gakpo. „Al moeten we dat niet overdrijven. Ik heb hem gesproken en ik kon alleen maar goede dingen vertellen, omdat ik het hier heel erg naar mijn zin heb en we erg succesvol zijn. Maar ik hoefde hem niet te overtuigen. Ik ben heel blij dat Cody ook naar Liverpool is gekomen. Het is een goede voetballer en een goede jongen. Hopelijk kan hij zo snel mogelijk starten.”

Debuut

Volgens trainer Jürgen Klopp is de kans klein dat Gakpo maandag al meedoet tegen Brentford. De Duitser denkt dat de aanvaller vijf dagen later in de FA Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers wel kan debuteren.