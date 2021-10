Prominente rol Badr Hari rond partij tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik

Hari was vrijdag in het Leonardo Royal Hotel Amsterdam ook aanwezig bij de weging voor Glory Collision 3. De 36-jarige vechter kwam in september voor het laatst in actie. Hij nam het toen op tegen Arkadiusz Wrzosek. Ondanks een dominant optreden verloor Hari. In de tweede rond werd hij knock-out getrapt door de Pool.

Het was alweer de vierde nederlaag op een rij voor Hari, die in de partijen daarvoor ook al ten onder ging tegen Rico Verhoeven (twee keer) en Benjamin Adegbuyi. Tussendoor versloeg hij nog wel Hesdy Gerges, maar die partij werd omgezet in een ‘no contest’ nadat beide vechters werd betrapt op het gebruik van verboden middelen.