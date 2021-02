Ruud Heus weer terug bij FC Utrecht na drama dochter

Heus vertelt: „In het voetbal ben je heel de week bezig met winnen of verliezen. Opeens zijn totaal andere dingen in het leven belangrijk en kun je de focus niet op een wedstrijd leggen. Ik heb de beelden van vrijdagmiddag 30 oktober nog op mijn netvlies staan. Ambulances, een traumahelikopter en onze dochter die helemaal onder die auto vastzat. Agenten hielden me bij haar weg. In het ziekenhuis was het heel lang spannend.”

Ze had van alles gebroken en tal van kneuzingen. Heus: „We zijn nu drie maanden verder en ze kan weer een beetje lopen. Er zijn platen en schroeven in haar bovenbeen gezet, maar mentaal is zo’n leven-dood-ervaring zwaar.”

Gelukkig krijgt het gezin daar (psychologische) hulp bij. „Sinds een week of drie, vier sta ik weer op het veld, samen met Ab Plugboer, bij Jong FC Utrecht.”