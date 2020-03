Weer tegenslag voor Bayern in aanloop naar bekerduel met Schalke

Het meespelen van Jerome Boateng in de kwartfinale van de Duitse beker is ook al onzeker, de verdediger heeft last van een maagvirus. Trainer Hansi Flick hoop dat Boateng later nog aansluit bij de selectie.

Ook Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Ivan Perisic en Niklas Süle staan geblesseerd langs de kant bij Bayern, dat aan kop gaat in de Bundesliga. Half maart komt Bayern weer in actie in de Champions League. De eerste wedstrijd in de achtste finales tegen Chelsea werd in al Londen met 3-0 gewonnen.