Geprezen Sepp van den Berg euforisch na ontsnapping Schalke 04: ’Kijk dit dan, een uitwedstrijd’

De 21-jarige Van den Berg heeft zich na een periode van blessureleed direct weer in de basis gespeeld van de huidige nummer 14 van de Bundesliga. In de Duitse pers zijn de kritieken lovend voor de geboren Zwollenaar, die wordt verhuurd door Liverpool. Zo schrijft Bild Zeitung: ,,De verdediger stond voor het eerst sinds oktober weer eens in de basis. Hij kreeg te maken met de snelle en technische Karim Onisiwo. Als je bedenkt hoelang hij aan de kant stond, deed hij het geweldig.”

Er waren liefst 7000 fans meegereisd uit Gelsenkirchen om Schalke aan te moedigen. ,,Bedankt voor jullie geweldige support. Kijk dit dan: een uitwedstrijd. Drie punten”, was Van den Berg euforisch op het veld.

Stand van zaken

Schalke kwam door de winst op 30 punten en staat nu 2 punten boven de degradatiezone in de Bundesliga