De Jong grapt: ’Van de Beek liever niet naar Real’

„Ik heb liever dat hij bij Ajax blijft”, grapte De Jong, die deze zomer zelf de overstap maakte naar FC Barcelona, de aartsrivaal van Real Madrid.

„Ik heb hem liever niet als tegenstander en dan blijft Ajax ook sterker”, stelde de middenvelder, die uitstekend in de smaak valt bij de fans en volgers van FC Barcelona, met een knipoog.

Even later ging De Jong serieuzer in op een mogelijke overgang van Van de Beek naar La Liga. „Nee, natuurlijk, als Donny daadwerkelijk naar Real gaat, ben ik heel blij voor hem. Hij verdient het. Hij is een geweldige speler.”

De Jong weet zeker dat Van de Beek zou slagen bij De Koninklijke. ,,Ik weet zeker dat hij de kwaliteiten heeft voor het niveau van Real. In Champions League heeft hij vorig jaar geweldig gepresteerd. Zeker in de knock-outfase. Hij heeft heel Europa laten zien dat hij het niveau aankan.”

