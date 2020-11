Ronald Koeman hoopt op frisse Lionel Messi en Frenkie de Jong

„Messi heeft goed kunnen uitrusten, net als Frenkie. Dat hadden ze allebei nodig omdat ze bijna elke minuut hebben gespeeld bij ons en in hun nationale teams”, zei Koeman zaterdag, een dag voordat zijn ploeg op eigen veld speelt tegen Osasuna.

„We hebben besloten ze thuis te laten en ik hoop dat ze morgen fris zijn en het beste van zichzelf zullen laten zien.” Koeman had vorige week met name Messi ondermaats zien presteren in het uitduel met Atlético Madrid, door de thuisploeg met 1-0 gewonnen.

Bekijk ook: Ronald Koeman zonder Lionel Messi en Frenkie de Jong naar Kiev

Goed nieuws voor Koeman is de terugkeer na een blessure van middenvelder Sergio Busquets. Wel zei hij verdediger Sergiño Dest mogelijk te moeten missen. De van Ajax overgekomen verdediger klaagde na het duel met Kiev over vermoeidheid maar is de enige fitte rechtsback nu Sergi Roberto er met een spierblessure uitligt.