Steven Berghuis verlost bij Oranje

Steven Berghuis heeft in zijn 23e interland voor Oranje en zichzelf de ban gebroken. Met zijn eerste treffer in het Nederlands elftal, een karakteristieke voor de Feyenoorder, werd het enorme krachtsverschil met Letland eindelijk in een doelpunt vertaald. In de tweede helft voerde Luuk de Jong tot vreugde van de circa vijfduizend toeschouwers de score op (2-0), maar de uiteindelijke zege was veel te mager.