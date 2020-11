Zlatan Ibrahimovic flirt met terugkeer nationale elftal Zweden

„Lang niet gezien”, schrijft Ibrahimovic maandagmiddag op social media. Bij het bericht heeft Ibra een foto van zichzelf geplaatst in het shirt van Zweden.

Ibrahimovic toont hedendaags wekelijks zijn kunsten bij AC Milan. De 1.95 meter lange spits laat zien dat hij het nog altijd in zich heeft en lijkt met zijn bericht op Twitter een terugkeer naar de nationale ploeg aan te kondigen.

Na het Europees Kampioenschap in 2016 in Frankrijk stopte Ibrahimovic bij Zweden. Na 116 duels, waarin hij 62 keer scoorde, vond hij het goed geweest. Mogelijk maakt de oud-spits van onder meer Ajax, FC Barcelona en Juventus na ruim vier jaar zijn rentree bij de nationale ploeg. De eerstvolgende wedstrijd voor Zweden is op 11 november. Dan staat het vriendschappelijke duel met Denemarken op het programma. Op 14 en 17 november komt Zweden in de Nations League uit tegen respectievelijk Kroatië (thuis) en Frankrijk (uit). Of Ibrahimovic zich dan weer in het gele tenue hult, blijft vooralsnog de vraag.