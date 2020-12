KNVB-beker: Willem II verliest weer van Vitesse, Eagles verrassen Cambuur

Het competitieduel tussen beide clubs op 31 oktober in Tilburg eindigde eveneens in het voordeel van de Arnhemse formatie (1-3).

De bedoelingen van Willem II waren goed, maar de thuisclub wist amper kansen af te dwingen. Vitesse was in alle opzichten de betere ploeg en kwam in de twintigste minuut op voorsprong. Oussama Darfalou toonde zich niet zelfzuchtig en stelde met een voorzet de meegekomen verdediger Million Manhoef (18) in staat om de score van dichtbij te openen.

Vitesse verzuimde daarna Willem II op een grotere achterstand te zetten. Pas in de 63e minuut sloeg invaller Thomas Buitink koelbloedig toe uit een pass van Oussama Tannane. Kort daarvoor had Buitink ploeggenoot Matus Bero een fraaie scoringskans gegeven, maar de Slowaak schoot voorlangs.

Dankzij Willem II-doelman Robbin Ruiter en de slordige afronding bij onder anderen Riechedly Bazoer liep Vitesse na 0-2 niet verder weg. Ook in het kleine slotoffensief miste de thuisploeg kracht en slagvaardigheid in het Arnhemse strafschopgebied om tot scoren te kunnen komen.

Cambuur verrassend onderuit in beker tegen Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi sc Cambuur uitgeschakeld. De ploeg uit Deventer won in Leeuwarden met 2-1 van de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie.

Ragnar Oratmangoen bracht de thuisploeg in de 29e minuut op voorsprong. Lang kon Cambuur echter niet genieten van die voorsprong. Luuk Brouwers schoot op aangeven van Julliani Eersteling enkele minuten later alweer de gelijkmaker binnen.

Cambuur-trainer Henk de Jong baalt. Ⓒ ANP/HH

In de tweede helft zette de ploeg van coach Henk de Jong druk, maar viel de treffer aan de andere kant. Brouwers stuurde met een pass Boyd Lucassen vooruit die van rechts voorgaf. Bradly van Hoeven schoot vervolgens raak.

De Friezen hebben in de competitie pas twee keer verloren, waarvan een keer thuis tegen Go Ahead Eagles. Ook toen was Van Hoeven trefzeker.