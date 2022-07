Contract Arne Slot bij Feyenoord opnieuw verlengd

In februari van dit kalenderjaar werd het contract van Slot al met een jaar verlengd tot 2024, doordat de club de optie in zijn contract lichtte. Algemeen directeur Dennis te Kloese geeft aan dat het lichten van die optie voor beide partijen vooral een opmaat vormde voor verdere gesprekken over een gezamenlijke toekomst.

„In Arne zien we de juiste man om het eerste elftal de komende jaren te blijven leiden. Hij heeft op meerdere vlakken aangetoond een vakman te zijn en zowel op de korte als lange termijn grote ambities te koesteren met een werkwijze waarmee hij het maximale uit zijn elftal weet te halen. Daarvan hebben we het afgelopen seizoen al het nodige resultaat gezien. Nu is het zaak om de volgende stappen te zetten op de al ingeslagen weg. Een weg die we met veel vertrouwen samen met deze trainer bewandelen”, aldus Te Kloese.

Slot zegt zelf: „Het onverwacht snelle succes van afgelopen seizoen sterkt me in de gedachte dat onze aanpak in Rotterdam goed kan werken. Dat ik dat hier kan doen met een kwalitatief sterke staf en uitstekende faciliteiten, ervaar ik als een voorrecht. Bovendien voel ik dat zowel binnen de club als bij de aanhang veel waardering is voor ons werk, niet alleen vanwege de resultaten maar vooral ook wat betreft de ontwikkeling van spelers en de aantrekkelijke, aanstekelijke manier van spelen waar de supporters zichtbaar van genieten.”