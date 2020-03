PSV neemt afscheid van Schwaab

Schwaab is sinds de winterstop basisspeler onder interim-trainer Ernest Faber, maar er is geen plaats meer voor hem in de plannen van de nieuwe trainer Roger Schmidt. Zijn landgenoot staat een ander type spel voor. Dynamischer, met doordekken van de eigen goal af, waarbij automatisch veel ruimte in de rug wordt gelaten. In dat opzicht zullen door PSV andere specifieke kwaliteiten worden gewenst, dan de kwaliteiten die Schwaab bezit. Het zal voor de speelstijl van Schmidt spelers zoeken, die meer snelheid en agressiviteit bezitten.

Al is Schwaab zeker intern altijd een gewaardeerde kracht geweest. Faber roemde de verdediger onlangs nog voor zijn rol binnen de spelersgroep van PSV. „Als je ziet hoe hij met de spelers bezig is, met het teamproces, hoe hij de jongens bij elkaar houdt en hoe iedereen mede daardoor met elkaar communiceert, dan is hij daarin waardevol en een voorbeeld in gedrag voor de rest”, aldus de coach.

Schwaab werd eerder al de ’vader’ van de PSV-selectie genoemd om zijn voorbeeldgedrag als prof. De Duitser nam eind vorig seizoen afscheid, omdat hij meer bij zijn familie in Duitsland wilde zijn. Toen de vertrokken Mark van Bommel in augustus contact met hem opnam om terug te keren, stond hij alsnog open voor een verlengd verblijf in Eindhoven. Eerder had de verdediger een aanbieding zijn contract te verlengen nog naast zich neergelegd. Schwaab, die zijn conditie op peil had gehouden bij SC Freiburg, meldde zich topfit weer in Eindhoven.

Hij ging zijn vierde en tevens laatste seizoen in bij de Eindhovenaren. Tot nog toe, de competitie wordt mogelijk nog afgemaakt, kwam Schwaab tot 103 Eredivisie-duels voor PSV. Hij werd daarin één keer landskampioen (2018) en won één keer de Johan Cruijff Schaal (2017).