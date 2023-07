Dan toch: Tadej Pogacar rijdt weg- én tijdrit op WK in Glasgow

Tijdens de Tour liet hij nog niet in z’n kaarten kijken en was het nog onduidelijk of Tadej Pogacar naar het WK in Glasgow zou trekken, maar nu is er geen twijfel meer. De Sloveen doet weldegelijk mee aan het WK. Hij rijdt meteen ook de dubbel: zowel de wegwedstrijd als de tijdrit.

Tadej Pogacar Ⓒ ANP/HH