Start seizoen MotoGP wéér uitgesteld door coronavirus

De Grote Prijs van de Verenigde Staten, die voor zondag 5 april op het programma stond, wordt nu pas aan het einde van het seizoen verreden op 15 november. De slotrace in Valencia gaat van 15 naar 22 november.

Vanwege het besmettelijke virus begon het nieuwe seizoen van de WK wegrace afgelopen weekeinde in Qatar zonder de coureurs van de MotoGP. Op het circuit van Losail vonden wel races plaats in de Moto2 en Moto3, omdat die coureurs al sinds eind februari in Qatar waren voor testraces.

De GP van Thailand zou op 28 maart de tweede race zijn, maar deze race werd vorige week al naar 4 oktober verzet. Nu krijgt ook de derde GP van het seizoen een nieuwe datum. Daardoor is de Grote Prijs van Argentinië op 19 april op dit moment de eerstkomende race op het programma.